За смену имени молодому человеку обещали 200 кг пельменей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поменявший имя на Пельмень Кондольский житель Челябинской области Роман Грошев теперь опасается идти в армию. Он считает, что из-за нового имени у него начнутся проблемы в вооруженных силах.

«Я не хочу с этим именем [Пельмень] идти в армию. Это будет треш. Не знаю — меня на кухню, наверное, пошлют?» — о своих опасениях молодой человек рассказал порталу 74.ру. Кроме того, он задумался о том, какое отчество будет у его детей. «Я еще не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи», — признается парень.

Уралец сменил имя весной этого года ради победы в конкурсе пензенского производителя пельменей. За новое имя Пельмень ему обещали 200 килограммов полуфабрикатов. Пельмени молодой человек так и не получил, приз ему отдали деньгами, которые он потратил на покупку сотового телефона и развлечения. Впрочем, молодой человек утверждает, что благодаря смене имени он стал популярен в родном Троицке.