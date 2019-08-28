Ученые из разных стран объяснили, почему в России никогда не исчезнет работа «в тени»

Россияне с официальным трудоустройством и «белой» зарплатой мало чем отличаются от тех, кто работает неофициально и получает за свой труд деньги в конверте. К такому выводу пришли ученые Ен Су Ким, Михаил Матыцин и Самуэла Фрейхе, которые в разное время изучали теневую занятость в разных странах.
Ученые говорят, что Россия с ее неофициальной работой и зарплатой в конвертах отличается от всех стран мира. «В российской „тени“ более гибкие условия работы, там разочарованы зарплатой и в целом жизнью не более, чем в формальном секторе», — приводит выводы ученых «
Зарубежные исследователи указывают на то, что динамика неформальной занятости в нашей стране не связана с демографией и с миграцией. Несмотря на то что мигранты стандартно получают меньше, чем «коренные» наемные работники, в рабочем процессе отсутствует четкое деление «на русских» и «не русских».