27 августа 2019

Ученые из разных стран объяснили, почему в России никогда не исчезнет работа «в тени»

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция подходов к зданию правительства Свердловской области. Екатеринбурга, строители, ремонт, ремонтные работы
Россияне, как и мигранты-нелегалы, удовлетворены работой без официального договораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне с официальным трудоустройством и «белой» зарплатой мало чем отличаются от тех, кто работает неофициально и получает за свой труд деньги в конверте. К такому выводу пришли ученые Ен Су Ким, Михаил Матыцин и Самуэла Фрейхе, которые в разное время изучали теневую занятость в разных странах.

Ученые говорят, что Россия с ее неофициальной работой и зарплатой в конвертах отличается от всех стран мира. «В российской „тени“ более гибкие условия работы, там разочарованы зарплатой и в целом жизнью не более, чем в формальном секторе», — приводит выводы ученых «Коммерсант». К интересной тенденции ученые относят тот факт, что неформальная занятость не связана с опасным характером работы, скорее напротив: свою работу опасной признают 3% «неформалов» и 13% формально занятых. Неформалы бояться потерять работу меньше (64% против 66%). Еще одна особенность: неудовлетворенность оплатой труда менее характерна для теневой занятости: платят меньше, но работники считают оплату за их труд едва ли не более справедливой.

Зарубежные исследователи указывают на то, что динамика неформальной занятости в нашей стране не связана с демографией и с миграцией. Несмотря на то что мигранты стандартно получают меньше, чем «коренные» наемные работники, в рабочем процессе отсутствует четкое деление «на русских» и «не русских».

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