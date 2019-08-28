27 августа 2019

NASA: в сторону Земли летят сразу два больших астероида

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
14 сентября около Земли пролетят два астероидаФото: depositphotos.com

Два крупных астероида приблизятся к Земле 14 сентября. О новых объектах сообщает NASA.

«14 сентября на особо близком расстоянии к Земле окажутся астероиды под шифром 2000QW7 и 2010CO1», — передает РБК заявление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Диаметр 2000QW7 составит от 290 до 650 метров, он пролетит от Земли на расстоянии около 5,3 миллионов километров. Астероид 2010CO1 пройдет в 14,35 миллионах километров от нашей планеты, его диаметр составит от 120 до 260 метров.

Ранее в NASA сообщили, что астероид размером с пирамиду Хеопса подлетит к Земле 28 августа. Диаметр небесного объекта равен 160 метрам, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...