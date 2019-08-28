Синоптики рассказали, как долго в Югре будут бушевать дожди и ветер

В ближайшую неделю теплее не станет
В ближайшую неделю на территории Югры будет пасмурно и дождливо. Об этом «URA.RU» рассказали в Гидрометцентре региона.
«28 августа местами ожидается ветер порывами до 16 метров в секунду, а ночью по северным и восточным районам округа сильный дождь и гроза», — добавили синоптики.
В начале недели средняя по региону температура воздуха держалась около отметки плюс 16 градусов, но сейчас среднесуточные значения опустились до 9-10 градусов тепла. Холоднее всего в Сургуте и Нижневартовске, там температура опустится до плюс 8 градусов. Ждать потепления, по оценкам синоптиков, до конца сентября не стоит.