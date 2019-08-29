Лидер челябинского клана отбился от нападок телеведущей

Андрей Барышев (слева) и Илья Мительман (справа) теперь перенесли конфликт в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Конфликт вице-спикера гордумы Челябинска Ильи Мительмана и депутата Госдумы Андрея Барышева перешел в правовую плоскость. 29 августа Курчатовский райсуд рассмотрел сразу три иска о снятии кандидатов из пула друг друга, в том числе ведущей телеканала «СТС-Челябинск» Юлии Анфаловой.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, отклонены иски Анфаловой и главного инженера ООО «Энергостроймонтаж» Александра Бабкина о снятии с выборов их соперника по округу — Мительмана. Отклонено и заявление руководителя АО «Бажовский» Марии Казанцевой о снятии самой Анфаловой.

Анфалова и Бабкин работают в структурах, аффилированных с Барышевым и представляют его движение «Соцгород». Казанцева считается человеком Мительмана.

Мительману не удалось договориться с Барышевым о разделе округов в Курчатовском районе. Каждый выставил друг против друга пулы кандидатов в этом муниципалитете и в Металлургическом районе.

В Челябинске 8 сентября будут избраны семь райсоветов. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.