28 августа 2019
27 августа 2019

Лидер челябинского клана отбился от нападок телеведущей

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Публичные слушания по застройке. Челябинск., мительман илья, барышев андрей, данильчук ярослав
Андрей Барышев (слева) и Илья Мительман (справа) теперь перенесли конфликт в судФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Конфликт вице-спикера гордумы Челябинска Ильи Мительмана и депутата Госдумы Андрея Барышева перешел в правовую плоскость. 29 августа Курчатовский райсуд рассмотрел сразу три иска о снятии кандидатов из пула друг друга, в том числе ведущей телеканала «СТС-Челябинск» Юлии Анфаловой.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, отклонены иски Анфаловой и главного инженера ООО «Энергостроймонтаж» Александра Бабкина о снятии с выборов их соперника по округу — Мительмана. Отклонено и заявление руководителя АО «Бажовский» Марии Казанцевой о снятии самой Анфаловой.

Анфалова и Бабкин работают в структурах, аффилированных с Барышевым и представляют его движение «Соцгород». Казанцева считается человеком Мительмана.

Мительману не удалось договориться с Барышевым о разделе округов в Курчатовском районе. Каждый выставил друг против друга пулы кандидатов в этом муниципалитете и в Металлургическом районе.

В Челябинске 8 сентября будут избраны семь райсоветов. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.

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