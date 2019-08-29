Лидер челябинского клана отбился от нападок телеведущей

Конфликт вице-спикера гордумы Челябинска Ильи Мительмана и депутата Госдумы Андрея Барышева перешел в правовую плоскость. 29 августа Курчатовский райсуд рассмотрел сразу три иска о снятии кандидатов из пула друг друга, в том числе ведущей телеканала «СТС-Челябинск» Юлии Анфаловой.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, отклонены иски Анфаловой и главного инженера ООО «Энергостроймонтаж» Александра Бабкина о снятии с выборов их соперника по округу — Мительмана. Отклонено и заявление руководителя АО «Бажовский» Марии Казанцевой о снятии самой Анфаловой.
Анфалова и Бабкин работают в структурах, аффилированных с Барышевым и представляют его движение «Соцгород». Казанцева считается человеком Мительмана.
Мительману не удалось договориться с Барышевым о разделе округов в Курчатовском районе. Каждый выставил друг против друга пулы кандидатов в этом муниципалитете и в Металлургическом районе.
В Челябинске 8 сентября будут избраны семь райсоветов. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.