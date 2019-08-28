Челябинским чиновникам и их семьям запретили заниматься бизнесом

Алексей Текслер запретил чиновникам заниматься бизнесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер запретил чиновникам и членам их семей заниматься бизнесом. В противном случае они будут уволены, заявил глава региона на пресс конференции 28 августа, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU» о коррупционных скандалах в командах его предшественников.

«Я смотрел анкеты каждого, кто работал [в правительстве региона]. Расставались с коллегами. В том числе из-за информации правоохранительных органов. Борьба с коррупцией будет продолжена вместе с правоохранителями. Я не хотел бы, чтобы чиновники или члены их семей за их спинами занимались бизнесом, связанным с закупками и всем, что с этим связано. Это та красная тряпка, на которую я реагирую. Такие сигналы даны. С теми членами правительства региона, которые попробуют заниматься бизнесом, станем прощаться, а правоохранители будут активно работать», — заверил Текслер.

Врио губернатора подчеркнул, что большие надежды связывает с кадровым конкурсом «Команда Челябинской области», который проводится по его инициативе. «Заявилось больше двух тысяч человек. Около 270 человек прошли предварительный отбор. До 5 сентября проводятся собеседования. Всерьез рассчитываю на большой приток молодых, амбициозных, любящих регион людей», — добавил глава области.