В Югре огласили приговор угонщику самолета «Аэрофлота»

Ханты-Мансийский окружной суд признал виновным угонщика самолета «Аэрофлота» Павла Шаповалова в совершенном им преступлении и назначил наказание в виде принудительного лечения. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат подсудимого Евгений Жердев.
«Мой клиент признан виновным по предъявленному обвинению по части 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного суда — прим. ред.) и будет отправлен на принудительное лечение в медицинское учреждение специализированного типа», — сообщил Жердев корреспонденту «URA.RU». Он также добавил, что намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции. На расследование уголовного дела и весь судебный процесс потребовалось восемь месяцев. В ходе судебного заседания были заслушаны свидетельские показания других пассажиров рейса «Сургут-Москва», а также членов экипажа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что житель села Угут Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен, и потребовал взять курс на Афганистан. Командир лайнера принял решение сесть в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Позже следователи обвинили мужчину в захвате самолета в целях угона и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В результате суд отправил Шаповалова под стражу на два месяца, а затем мужчину отправили в психбольницу.