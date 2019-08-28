27 августа 2019
26 августа 2019

В Югре огласили приговор угонщику самолета «Аэрофлота»

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Споттинг в аэропорту
Суд отправил угонщика самолета «Аэрофлота» Павла Шаповалова на принудительное лечениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пассажир рейса Сургут-Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан

Ханты-Мансийский окружной суд признал виновным угонщика самолета «Аэрофлота» Павла Шаповалова в совершенном им преступлении и назначил наказание в виде принудительного лечения. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат подсудимого Евгений Жердев.

«Мой клиент признан виновным по предъявленному обвинению по части 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного суда — прим. ред.) и будет отправлен на принудительное лечение в медицинское учреждение специализированного типа», — сообщил Жердев корреспонденту «URA.RU». Он также добавил, что намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции. На расследование уголовного дела и весь судебный процесс потребовалось восемь месяцев. В ходе судебного заседания были заслушаны свидетельские показания других пассажиров рейса «Сургут-Москва», а также членов экипажа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель села Угут Шаповалов, вылетев из Сургута в Москву, заявил, что вооружен, и потребовал взять курс на Афганистан. Командир лайнера принял решение сесть в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали. Позже следователи обвинили мужчину в захвате самолета в целях угона и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В результате суд отправил Шаповалова под стражу на два месяца, а затем мужчину отправили в психбольницу.

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