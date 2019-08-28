Минздрав РФ проверит свердловские больницы из-за массовых отставок хирургов

Министерстве здравоохранения России направит специалистов для изучения причин конфликта в больницах Нижнего Тагила, где десятки врачей уволились или подали заявления об увольнении.
«29 августа приезжает комиссия минздрава из Москвы. Они проверят ситуацию в Нижнем Тагиле и в медицине Свердловской области вообще», — сообщил «URA.RU» источник в министерстве здравоохранения Свердловской области.
Пресс-секретарь Свердловской области Константин Шестаков сообщил «URA.RU», что не обладает информацией о приезде комиссии из Москвы.
Как сообщало «URA.RU», в конце июля уволились хирурги и специалисты других профилей из Демидовской больницы. После этого все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделением хирургии Юрием Изотеевым написали заявления об увольнении. Причиной называли большую нагрузку. После того как скандал дошел до Кремля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. По информации «URA.RU», глава региона объявил выговор министру Цветкову, а в тагильских больницах назначена финансовая проверка.