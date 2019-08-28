Следователи нашли доказательства в деле о взятке судьи Арбитражного суда Свердловской области

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина. Теперь уже бывший судья обвиняется в попытке получения взятки.
«Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Как сообщало ранее «URA.RU», 29 мая 2018 года сотрудники ФСБ прямо в здании арбитражного суда задержали сына судьи — Андрея Гаврюшина. Гаврюшин-младший в этом деле выступал в качестве посредника и нес отцу взятку 14 млн рублей. За эти деньги Гаврюшин-старший был готов принять решение в интересах коммерческой организации.
Гаврюшин-младший уже получил свой приговор — семь с половиной лет колонии строгого режима. Дело Гаврюшина-старшего затянулось из-за его статуса. Лишь в ноябре 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшего сотрудника арбитража. В июне 2019 года в отношении уволенного судьи возбудили уголовное дело.