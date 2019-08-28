Курганская епархия заработает на запрете отпевать в ритуальных залах

Умерших придется перевозить в церковь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запрет на отпевание вне церкви, который ввела курганская епархия, приведет к подорожанию ритуала на 3-5 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» заявили источники из похоронных служб региона.

Решение епархиального совета курганской епархии о том, что необходимо запретить отпевания в ритуальных залах и других помещениях кроме зданий РПЦ, священники восприняли позитивно. «Большую часть денег при отпевании отдают за аренду, священник получал примерено 10% от всей суммы. Да и по всем канонам это правильнее», — прокомментировал один из источников, близких к РПЦ, который попросил не называть его имя. Он уточнил, что правило будет касаться только таких населенных пунктов, где рядом имеется действующая церковь.

В одной из ритуальных служб Кургана корреспонденту уточнили, что до 1 сентября отпевания проходят в моргах города и стоимость составляет две тысячи рублей. «Потом — только в церкви. Предварительно — стоимость 2,5 тысячи», — уточнила собеседница агентства. По словам источника из сферы ритуальных услуг, транспортировка усопшего может обойтись родственникам дополнительно в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. «Все пойдет из кармана родственников», — добавил инсайдер.

Решение о запрете отпеваний в ритуальных залах было принято 23 августа по инициативе митрополита Иосифа. По мнению источников, это решение может значительно пополнить казну зауральских приходов. Настоятель Богоявленского собора города Ишима Тюменской области епископ Евтихий (Курочкин) назвал решение Курганской епархии «свежайшим мракобесием».