В Киеве выпустили на свободу российского журналиста Вышинского

Решение об освобождении журналиста приняла судья киевского суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Киеве освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене российского журналиста Кирилла Вышинского. Соответствующее решение принято судьей в ходе очередного заседание по его уголовному делу.

Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА «Новости» Украина Вышинского из-под стражи под личное поручительство, отмечает «Национальная служба новостей». Вышинский обязан будет явиться на следующее судебное заседание, ему также запрещено покидать украинскую столицу. Судья также заявила о том, что судебное следствие по делу журналиста продолжится в ближайшее время.

Освобождению своего коллеги уже порадовалась российского телеведущая Ольга Скабеева. «Невероятная новость! Так давно ждали!» — написала она в своем telegram-канале.

Журналиста украинского подразделения российского информагентства РИА «Новости» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР) и госизмене. Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью. По украинским законам, ему может грозить до 15 лет тюрьмы. В ходе одного из заседаний Вышинский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с заявлением, что готов отказаться от украинского гражданства.

Российские политологи ранее высказывали «URA.RU» предположения о возможности обмена Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии на Ямале. Освободить Вышинского из-под стражи просил, в том числе, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир, уточняет RT.