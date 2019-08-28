Пушков ответил на слова президента Грузии о возобновлении отношений с Россией

Тбилиси нужно не перекладывать ответственность за отношения России и Грузии на Москву, а мыслить реалиями. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«[Президент Грузии Саломе] Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма», — написал политик на своей странице в Twitter. Таким образом он прокомментировал слова Зурабишвили о том, что России необходимо сменить позицию, поскольку только после этого Тбилиси пойдет на восстановление отношений между государствами, отмечает
По словам Пушкова, «Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции». Выстраивание диалога, по его словам, более важно для Грузии, чем для России.
Зурабишвили ранее отмечала, что для возобновления контактов Тбилиси необходимо четкое понимание, как изменилась позиция России по отношению «к такому маленькому соседу» как Грузия. Также лидер страны подчеркивала, что после этого, возможно, будут восстановлены и дипломатические отношения, которые были разорваны еще в 2008 году после событий в Южной Осетии.
Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма. Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 28, 2019