Пушков ответил на слова президента Грузии о возобновлении отношений с Россией

Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма. Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии.