В Кремле объяснили покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы, что и два года назад. ФОТО

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Владимир Путин (слева) отдает сдачу с мороженого министру Денису МантуровуФото: сайт президента РФ

В том, что на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском президенту Владимиру Путину продавала мороженое та же продавщица, что и два года назад, нет ничего странного. Так считает представитель главы РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимаются торговлей мороженым — тоже», — сказал Песков, комментируя публикации СМИ. Он отметил, что не уверен, та же это продавщица или нет, и напомнил, что это вопрос «не к ним».

Ранее журналисты заметили, что на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Подмосковье Путин угостил коллег мороженым, купив десерт у одной и той же продавщицы. В 2019 году к лавке с пломбиром президент подошел вместе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром торговли Денисом Мантуровым. Последнему российский лидер отдал сдачу «на развитие авиации». Ранее похожая продавщица работала на выставке в 2017 году.

На выставке совершил свой первый демонстрационный полет гражданский самолет МС-21, напоминает «Национальная служба новостей». До этого Путин и Эрдоган осмотрели новый российский истребитель Су-57, который понравился турецкому лидеру.

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