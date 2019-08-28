В том, что на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском президенту Владимиру Путину продавала мороженое та же продавщица, что и два года назад, нет ничего странного. Так считает представитель главы РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимаются торговлей мороженым — тоже», — сказал Песков, комментируя публикации СМИ. Он отметил, что не уверен, та же это продавщица или нет, и напомнил, что это вопрос «не к ним».
Ранее журналисты заметили, что на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Подмосковье Путин угостил коллег мороженым, купив десерт у одной и той же продавщицы. В 2019 году к лавке с пломбиром президент подошел вместе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром торговли Денисом Мантуровым. Последнему российский лидер отдал сдачу «на развитие авиации». Ранее похожая продавщица работала на выставке в 2017 году.
На выставке совершил свой первый демонстрационный полет гражданский самолет МС-21, напоминает «Национальная служба новостей». До этого Путин и Эрдоган осмотрели новый российский истребитель Су-57, который понравился турецкому лидеру.
Песков об «одной и той же мороженщице»: Мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, и торгующие мороженым тоже. Но я не знаю, эта та же продавщица или нет, это вопрос не к нам pic.twitter.com/kQIf4m96oW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2019 г.