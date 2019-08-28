Песков об «одной и той же мороженщице»: Мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, и торгующие мороженым тоже. Но я не знаю, эта та же продавщица или нет, это вопрос не к нам pic.twitter.com/kQIf4m96oW