Эрдоган нашел изъяны в новых российских самолетах, которые показал ему Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался не в восторге от достижений российского авиапрома. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным они осмотрели «самолет-призрак» МС-21, истребитель Су-57 и российско-китайский самолет CRC929 на авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском.
Эрдогану понравился лишь истребитель Су-57 и он спросил у российского коллеги может ли Турция их приобрести. «Можете купить», — предложил ему Путин. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что покупку можно будет совершить, но «позже», пишет RT.
Про новый гражданский самолет МС-21, серийная сборка которого запланирована на 2021 год, Эрдоган сказал, что тот для мировой премьеры «летал слишком мало».
Не впечатлил турецкого президента и дальнемагистральный самолет российско-китайского производства CR929. Заглянув в эконом-класс Эрдоган отметил, что планировка салона оказалась «слишком тесной» и пожаловался Путину, что здесь «видимо экономили». Российскому президенту пришлось объяснить, что лайнеры делают по заказу авиакомпаний. «Например, если длительный полет, то побольше расстояние [место для ног пассажиров], если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше», — пришлось пояснять Владимиру Путину.
Как ранее писало «URA.RU», рамках мероприятия Путин угостил главу Турции мороженым. Сдачу российский президент отдал министру промышленности и торговли Денису Мантурову «на развитие авиации».