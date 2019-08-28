Максим Решетников на совете глав заявил, что в соцсетях нужно оперативно отвечать подписчикам Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников на совете глав муниципалитетов заявил, что местным властям нужно учиться работать с социальными сетями. По его мнению, они должны отвечать на вопросы жителей быстро и по существу, передает корреспондент «URA.RU».

«Каждое утро [мэра] должно начинаться с просмотра аккаунтов [муниципалитетов] и изучения вопросов», — заявил Решетников. Он отметил, что главы должны также регулярно проводить прямые эфиры в соцсетях не реже одного раза в месяц.

Кроме того, губернатор призвал не закрывать аккаунты от комментариев. «Будем проводить проверки, увольнять ответственных, а вы [главы] будете получать выговоры», — пояснил Решетников. По мнению главы региона, «за перепиской не спрячешься, все публично, дурь каждого на поверхности».

Во многих территориях главы и специалисты по соцсетям реагируют несвоевременно или дают формальные ответы, сообщила директор департамента пресс-службы администрации губернатора Пермского края Дарья Левченко. «Неправильно заводить аккаунт и оставлять его пустым, не выкладывать туда информацию», — заявила она.

Все органы муниципального управления к 1 августа создали страницы в Instagram. При этом глава региона напомнил, что страницы должны быть созданы во всех соцсетях. На совете было отмечено, что плохо в этом направлении работают Куединский, Сивинский, Гайнский, Карагайский, Кишертский, Очерский и Александровский районы Пермского края.