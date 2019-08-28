Названа сумма компенсации семьям погибших в ДТП с автобусом в Перми

Авария могла случиться из-за неисправности автобуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Перми автобус врезался в магазин

Семьи погибших в аварии с маршрутным автобусом в Перми получат полумиллионную компенсацию. Как сообщили «URA.RU» в мэрии города, родственникам также помогут организовать похороны.

«Семьи погибших получат 500 тысяч рублей от муниципалитета. Помощь в организации похорон оказывается администрацией Орджоникидзевского района», — указали в пресс-службе мэрии. Первые 13 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уже получили материальные компенсации.

Пассажирский автобус врезался в бетонную стену в Орджоникидзевском районе Перми 17 августа. На месте ДТП погибла пассажирка, еще десятки человек получили различные травмы. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая. По данным минздрава Прикамья, 15 пациентов, в том числе один ребенок, до сих пор находятся в больнице. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Глава города Дмитрий Самойлов провел совещание с чиновниками департамента дорог и транспорта и перевозчиками. На нем мэр поручил ужесточить контроль за техническим состоянием городского общественного транспорта.