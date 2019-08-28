Власти предложили привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову могут привлечь к работе с россиянами по безопасности на дорогах. С таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов.
«Бузовой нужно предложить пропагандировать безопасное поведение на дорогах», — передает «Интерфакс» позицию политика. Акимов отмечает, что у телеведущей более 15 млн подписчиков на странице в Instagram, а сама Бузова — «лидер общественного мнения» и, скорее всего, «ответственный и патриотичный человек».
Вице-премьер подчеркнул, что, если того потребует ситуация, то Бузовой можно «и заплатить». Для пропаганды безопасности Акимов предложил использовать и вирусные ролики. На проработку вопросов политик дал два месяца, а к делу попросил подойти «неформально».
Ольга Бузова является кумиром многих детей и подростков. Так, телезвезда была неоднократно номинирована сразу по нескольким направлениям в национальной телевизионной премии «Дай Пять!», победителей которой выбирают дети от 8 до 17 лет, передает «Дни.ру».