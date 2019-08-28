Девочка, которую затянуло в трубу бассейна в Турции, умерла в больнице

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Посещение Бориса Дубровского детской горбольницы № 3. Магнитогорск, больничная палата
Юная туристка из России скончалась в одной из турецких больницФото: Илья Московец © URA.RU

Девочка из России, которую затянуло в трубу бассейна в Турции, скончалась в больнице. Об этом сообщил отец ребенка.

«В начале четвертого Алиска умерла. Надо как-то жить дальше», — написал он на своей странице во «Вконтакте» 28 августа, сопроводив пост фотографиями девочки.

12-летняя девочка была госпитализирована после того, как ее руку затянуло в трубу бассейна, обеспечивающую циркуляцию воды, передает «Пятый канал». Ребенка попытались вытащить, но безрезультатно. Сотрудники отеля отключили насос, после чего трубу сломали другие туристы и родители девочки. После этого маленькую туристку смогли спасти.

После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на помощь туристке вылетят врачи из России. 26 августа состояние девочки ухудшилось, позже у нее началась лихорадка.

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