Лере Кудрявцевой пришлось вызвать скорую помощьФото: страница Леры Кудрявцевой в Instagram @leratv
Ведущей Лере Кудрявцевой стало плохо во время одной из вечеринок на фестивале «Новая Волна» в Сочи.
«Кудрявцева начала резко бледнеть и терять сознание, после чего у телеведущей начался приступ паники из-за плохого самочувствия», — пишет портал «Super». В результате была вызвана бригада скорой помощи, уточняют argumenti.ru. Приступ мог возникнуть из-за проблем с давлением. Вечером после происшествия Кудрявцева смогла выйти на сцену конкурса.
«Новая волна» — международный песенный конкурс. Идея создания принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.