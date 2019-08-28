Лере Кудрявцевой стало плохо на фестивале «Новая волна». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Страница Леры Кудрявцевой в Instagram. Екатеринбург, кудрявцева лера
Лере Кудрявцевой пришлось вызвать скорую помощьФото: страница Леры Кудрявцевой в Instagram @leratv

Ведущей Лере Кудрявцевой стало плохо во время одной из вечеринок на фестивале «Новая Волна» в Сочи.

«Кудрявцева начала резко бледнеть и терять сознание, после чего у телеведущей начался приступ паники из-за плохого самочувствия», — пишет портал «Super». В результате была вызвана бригада скорой помощи, уточняют argumenti.ru. Приступ мог возникнуть из-за проблем с давлением. Вечером после происшествия Кудрявцева смогла выйти на сцену конкурса.

«Новая волна» — международный песенный конкурс. Идея создания принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Сочи в эти дни установилась аномальная жара и некоторые гости фестиваля «Новая волна» не справляются с субтропическим климатом. Во время фестиваля коллектив «Муз-ТВ» решил отпраздновать день рождения звезды канала — ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева. В разгар веселья в местном ресторане Лера Кудрявцева @leratv вдруг побледнела и стала терять сознание. Пока все суетились, вызывая «Скорую», на помощь ведущей пришел гендир «Муза» Арман Давлетяров @arman_dav, который оказал ей помощь до приезда медиков. В итоге все обошлось: получив рекомендации врачей и пройдя в себя, Лера уже на следующий день блистала на сцене «Новой волны», а Армана называла своим «спасителем». #музтв #новаяволна #сочи А как вы спасаетесь от жары?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье Музыка
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...