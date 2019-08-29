Мэрия зовет жителей Челябинска обсудить генплан города, раскритикованный губернатором

Алексей Текслер (справа) предложил Наталье Котовой (слева) изменить генплан Челяинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в кинотеатре имени Пушкина 29 августа пройдут публичные слушания по новому генплану города. Сразу после слушаний генплан отправят на доработку по предложению врио губернатора Алексея Текслера, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Сам генплан уже показали в администрациях семи районов, постоянная экспозиция действует в Доме архитектора. Разработка началась в 2017 году, при мэре Евгение Тефтелеве, к слушаниям готовили при мэре Владимире Елистратове, обсуждать решили при врио мэра Наталье Котовой. Генплан уже не раз подвергался критике, а 28 августа на пресс-конференции свои сомнения выразил врио губернатора Алексей Текслер. На пресс-конференции присутствовала и Котова.

«Мое мнение, и Наталья Петровна (Котова) его знает, что генплан требует доработки, там есть просто несоответствия даже реальной жизни, текущему состоянию. Уже стоит микрорайон, а в генплане еще указано, что это свободная площадь», — заявил глава региона, высказав и ряд других замечаний.

Отменять публичные слушания не стали. «Наталья Петровна согласна с тем, что документ надо дорабатывать, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. — Мы все же выслушаем мнения горожан и сегодня же, по поручению врио мэра, документ отправят на доработку».

По словам Сафонова, слушания пройдут повторно, но уже на более широкой площадке и в один из выходных дней, чтобы как можно больше горожан могло принять в них участие.