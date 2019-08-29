Евгений Тиунов будет следить за качеством работы паркоматов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В администрации Екатеринбурга назначен новый директор МБУ «Городская служба автопарковок» (обслуживает городские стоянки, в том числе платные). Как и предсказывало «URA.RU», высокую должность занял теперь уже бывший замдиректора МУП «Спецавтобаза» Евгений Тиунов.

В беседе с «URA.RU» управленец подтвердил информацию о назначении и заметил, что в муниципальном учреждении будет заниматься организацией комфортного парковочного пространства: приведение в соответствие с нормативной базой и разработка схемы автомобильных парковок. «Также в зоне моей ответственности инвентаризация и повышение качества работы сети паркоматов, установленных в центральной части города», — отметил Тиунов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в «Спецавтобазе» Тиунов трудился в команде депутата Гордумы Григория Вихарева, проработавшего в должности директора МУПа пять месяцев.