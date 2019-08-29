Умер легендарный создатель уральской колонии, «сломивший» 130 воров в законе

Генерал-майор ФСИН Василий Снырцев известен как один из создателей уральской колонии «Белый лебедь» Фото: Пресс-служба УФСИН

Из жизни ушел генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Снырцев. Он был известен как один из создателей колонии «Белый лебедь», главной целью которой была «ломка» воров в законе.

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича», — говорится в сообщении на сайте УФСИН по Ульяновской области. Генерала не стало 25 августа, он скончался в возрасте 90 лет, причина смерти не называется, уточняет « Царьград» .

«Белый лебедь» — исправительная колония особого режима для пожизненно заключенных, находится в Соликамске (Пермский край). Главной задачей тюрьмы был «слом» так называемых воров в законе. За 10 лет службы генерала-майора Снырцева через колонию прошли 130 преступников. Василий Снырцев награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Заслуженный работник МВД» и другими наградами.