В Перми из двух школ массово уволились учителя

Основной причиной слияния школ стали низкие рейтинги школы №48 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми из школы №48 уволились семь педагогов, а из школы №49 — два. Это подтвердил директор МАОУ «Траектория» Владимир Миллер.

Учителя увольняются из-за слияния двух образовательных учреждений в МАОУ «Траектория». Родители школьников также выступили против объединения школ и подали в суд на администрацию Перми. «Лично у моего старшего ребенка, у дочери, уже нет классного руководителя. Она уволилась. Она не захотела работать в объединенном учебном заведении», — приводит слова истца Анастасии Мальцевой портал PermNews.ru. На момент публикации «URA.RU» получить комментарий мэрии Перми не удалось. В информационно-аналитическом управлении администрации города попросили направить официальный запрос.

По словам родителей, у школы «Траектория» нет лицензии и расчетного счета. Из-за этого учителя не могут получить свои отпускные. Отмечается, что родителям не сообщили о реорганизация учебных заведений. Власти города обещали, что дети останутся учиться в своих корпусах, а педагогический состав не поменяется.

Представитель администрации Перми и директор школы «Траектория» подтвердили порталу, что новое учебное заведение находится в стадии получения лицензии, однако, по словам директора, школа имеет право вести образовательный процесс и без лицензии. По его мнению, увольнение педагогов не связано с объединением учебных заведений.

Об объединении школ №48 и №49 стало известно в 2018 году. Основной причиной объединения стали низкие рейтинги школы №48.