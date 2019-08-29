Тагильские хирурги объяснили, почему отозвали заявления на увольнение

Хирурги ГКБ-1 Нижнего Тагила, которые отозвали заявления на увольнение, рассказали «URA.RU», что приняли это решение после того, как к решению их проблемы подключился губернатор Евгений Куйвашев.
«Вчера мы отозвали свои заявления. После встречи с губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о проверке всех лечебных учреждений на адекватную оплату ночных и сверхурочных работ, которые осуществляет дежурная бригада врачей, — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Юрий Изотеев. — Нам пообещали принять все те меры, которые мы указывали в наших требованиях к администрации».
По словам хирурга, они поверили властям, потому что это было «слово губернатора». «Думаю, оно весомое, как и слово министра здравоохранения. Мы ещё верим людям, тем более это лица реальной власти, — пояснил хирург. — Надеемся, что ситуация выправится. Мы подняли вопрос, который касается не только нашего учреждения, но и многих врачей по России».
По словам Изотеев, хирурги Демидовской больницы (с закрытия хирургического отделения в которой и начались все проблемы) сейчас трудоустроены в ГКБ-4, а в Демидовской больнице восстановлено отделение хирургии — там сейчас трудится бригада врачей из Екатеринбурга.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале августа уволились шесть хирургов ГКБ № 1 Нижнего Тагила, хирурги оставшихся двух городских больниц заявили, что уже написали или готовы написать заявления об увольнении.