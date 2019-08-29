Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя

В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в городском управлении образования.
«Действительно, из гимназии № 108 по собственному желанию уволились пять учителей младшего звена и пять — старшего и среднего», — сообщили в пресс-службе управления образования. Там заявили, что учителя заранее предупредили директора о своем увольнении. Некоторые из них ушли «по семейным обстоятельствам», а четыре педагога перешли на более высокие должности в другие учебные заведения. В управлении заверили, что директор гимназии уже набрал новых учителей — как с опытом работы, так и начинающих специалистов.
Информация об увольнении учителей стала распространяться на фоне скандала с хирургами в Нижнем Тагиле. Все шесть хирургов из ГКБ № 1 написали заявление из-за низких зарплат и слишком высокой нагрузки. До этого аналогичная ситуация произошла в Демидовской городской больнице. 28 августа стало известно, что после обещания дополнительных выплат пять хирургов из ГКБ № 1 забрали заявления. Шестой врач находится в отпуске.