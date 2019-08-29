В ХМАО водитель сбил 80-летнюю женщину, а потом напал на журналистов, снявших ДТП

В Нижневартовске полиция проводит проверку действий автомобилиста, который сбил 80-летнюю женщину, а потом ворвался в офис телеканала «Мегаполис» и угрожал журналистам, работавшим на месте ДТП. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Изначально конфликт развернулся на месте ДТП. Мужчина при сдаче задним ходом сбил 80-летнюю женщину. Она отделалась легким испугом. Однако об аварии стало известно съемочной группе телеканала «Мегаполис». Виновник происшествия стал нападать на видеооператора и угрожать ему. Конфликт продолжился и в самом телецентре, где спустя несколько часов вновь появился водитель иномарки и попытался прорваться к съемочной группе.
По словам одного из сотрудников телеканала, в социальных сетях на журналистов продолжает оказывать давление девушка, которая находилась рядом с водителем на месте совершения ДТП. «Она требует удалить видео и заявляет о каких-то связях в полиции», — сообщил корреспонденту «URA.RU» инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентству заявили, что по всем эпизодом этого скандала проводится проверка. «Журналисты обратились в отделение полиции №3, проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции.