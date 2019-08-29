Адвокаты Сенцова сделали заявление о его переводе в Москву

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима Фото: AP/TASS

Адвокаты осужденного украинского режиссера Олега Сенцова не знают о вывозе подзащитного с Ямала в Москву. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила юрист Ольга Динзе. Ранее информацию о перевозе Сенцова опубликовали ряд региональных и федеральных СМИ.

По словам Динзе, на данный момент у нее и ее супруга — адвоката Дмитрия Динзе — нет данных о переезде подзащитного. «У него такая же информация. Никто не может вам помочь», — сообщила она. «У меня нет информации», — также уточнил адвокат Дмитрий Динзе.

Получить оперативный комментарий в пресс-службах окружного и федерального управлений ФСИН России не удалось. В ведомства были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были. Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак сообщил, что также не владеет информацией о переезде Сенцова. В приемной начальника ИК-8 корреспонденту «URA.RU» сообщили, что врио руководителя колонии Виталия Скрипки может пообщаться с прессой позднее.

Ряд СМИ сообщает, что Сенцова 28 августа вывезли из колонии №8 в Лабытнанги. Где именно сейчас находится Сенцов — неизвестно. По предварительным данным, его могут обменять на российского журналиста Кирилла Вышинского.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам по обвинению в терроризме. Наказание украинец отбывает в ямальской колонии «Белый медведь». В середине мая 2018 года он объявил голодовку, которая закончилась 5 октября. Основным требованием прекращения акции было освобождение украинских заключенных из российских тюрем.