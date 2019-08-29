Тюменские власти на миллиарды увеличили расходы на ремонт плохих дорог

Более 112 млрд рублей потратят власти Тюменской области на развитие транспортной инфраструктуры с 2019 по 2025 годы. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора выложен на официальном портале правовой информации. По сравнению с предыдущей программой (2015—2020 г. г.) расходы увеличены на 6,5 млрд рублей.
Большая часть расходов по программе придется на 2019 год — 20, 8 млрд рублей. Меньше всего трат на транспортную инфраструктуру запланировано в 2025 году — 11,1 млрд рублей. Федеральный бюджет поможет области только 2,5 млрд рублей, остальные средства выделят из региональной казны.
На приведение дорог региона в нормативное состояние выделили 91,8 млрд рублей. Еще 18,8 млрд рублей будет потрачено на обеспечение доступности всех видов транспорта для жителей области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что всего в 2019 году будет отремонтировано 740 км автодорог региона. Это на 111 км больше, чем в прошлом году. Развитие транспортной инфраструктуры Тюменской области идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».