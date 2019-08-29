Главную стройку в Березниках, которую сопровождают скандалы, покидают застройщики

Застройщик нового микрорайона в Березниках не выполнил условия договора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Куратор застройки правобережной части города Березники (Пермский край), где строят дома для переселенцев из зоны провала, расторг договор с очередным подрядчиком. Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) отказалось от услуг компании «Т.С.С.». Это уже третья компания, которая уходит со стройки.

«Т.С.С.» возводила четыре многоквартирных дома в микрорайоне «Любимов». «Причина расторжения контрактов связана с нарушениями условий договоров и отставанием от графика строительства домов более чем на три месяца», — говорится в сообщении пресс-службы КРПК. Конкурс по выборам подрядчика на достройку домов будет объявлен до конца августа.

В июне этого года КРПК расторгла договор на строительство трех домов с казанской компанией СУ «Радиант» из-за нарушения условий договора и срыва сроков строительства. Годом ранее по этой же причине корпорации пришлось отказаться от услуг компании «Еврострой».

Строительство ЖК «Любимов» в правобережной части Березников началось в 2014 году. Микрорайон должен принять переселенцев из зоны техногенной аварии, где образовались провалы. Проблемную стройку сопровождают скандалы со взятками и сменой подрядчиков. Затраты на стройку уже превысили девять млрд рублей. Строительство микрорайона находится на контроле федеральных властей.