Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги

Хирурги Трехгорного пишут заявления об увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

В единственной больнице закрытого административно-территориального образования Трехгорный (ЗАТО) Челябинской области массово увольняются хирурги. Об этом сообщают «URA.RU» собственные источники. В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.

Сама больница относится не к областном минздраву, а к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое входит в структуры Минздрава РФ. На балансе ФМБА находятся лечебные учреждения всех ЗАТО России. Больница обслуживает более 35 тыс. жителей Трехгорного. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, решение о массовом увольнении было принято 28 августа.

«Есть два заявления на сегодняшний день, — заявил „URA.RU“ заместитель главврача Трехгорного Сергей Рожков. — Действительно есть трудности с кадрами, что связно с „закрытостью“ городов. Но нагрузка на одного хирурга чуть ниже, чем в аналогичном учреждении обычной больницы». Но причиной увольнения стали не столько нагрузки, сколько низкая оплата медиков.

Трехгорный как ЗАТО входит в структуры Росатома, который уже подключился к проблеме больницы. «Мы ставили и ставим до сих пор вопрос о низком финансировании лечебных учреждения ЗАТО через ФМБА, но вопрос пока не решен», — заявили «URA.RU» в пресс-службе Росатома.

В правительстве Челябинской области «URA.RU» сообщили, что будут разбираться с тем, что происходит в больнице Трехгорного.

Ранее о массовом увольнении заявили хирурги горбольницы №1 Нижнего Тагила Свердловской области, которые потом отозвали заявления.