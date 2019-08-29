Хирурги челябинской больницы раскрыли причины массовых увольнений

Хирурги Трехгорного рассказали, почему хотят уволиться Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Хирурги больницы челябинского ЗАТО Трехгорный решили уволиться из-за маленьких зарплат и высокой нагрузки. Речь шла об этом 29 августа на встрече с руководством ЗАТО и представителями Росатома.

В Росатоме, в структуре которого работает ЗАТО, подтвердили, что хирурги больницы решили уволиться. На встречу главврача с хирургами пригласили депутатов Трехгорного. Хирурги заявили о том, что при большой нагрузке они получают меньше других коллег в обычных городах.

«Надбавки идут через базовые ставки. Врачи получают зарплату через Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), и ставки у них ниже, чем по отрасли, — пояснили в пресс-службе Росатома. — Врачи имеют только служебные квартиры и, чтобы получить право на приватизацию, надо отработать большой срок. Некоторые выходят на пенсию, и квартиры надо сдать».

Депутаты попросили врачей не оставлять город без хирургической помощи и пообещали решать вопрос с квартирами. На встрече также принято решение обратиться в ФБМА.

К решению проблемы уже подключился врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, который будет добиваться того, чтобы врачи города в рамках нацпроекта «Здоровье» получали зарплату не меньше других коллег по отрасли. «Он уже позвонил в Росатом, ФБМА, и главе Трехгорного. Заявил, что проблему надо решать, чтобы не было неравных условий для врачей», — пояснили в пресс-службе.

Ранее подобная ситуация возникла в Нижнем Тагиле. Как заявили в профсоюзе скорой помощи, массовые увольнения врачей возможны по всей стране.