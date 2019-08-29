Проверять больницы Нижнего Тагила прибыли сразу три комиссии медиков и силовиков

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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, руки хирурга, медицина
Комиссия проверит правильность оплаты работы хирурговФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

После массового увольнения хирургов в Нижний Тагил приехала комиссия министерства здравоохранения РФ из Москвы, передает корреспондент «URA.RU». Она будет работать параллельно с комиссиями свердловского минздрава и прокуратуры.

«Все работают, пока ничего не можем сказать. Мы изучаем документы. Что-либо говорить рано: сейчас мы видим одни документы, через полчаса видим другое», — заявила «URA.RU» Елена Прямоносова, начальник отдела финансового планирования и перспективного экономического развития министерства здравоохранения Свердловской области, которая участвует в финансовой проверке тагильских больниц.

Главные врачи ЦГБ № 1 Олег Николаев и Демидовской больницы Сергей Овсянников отстранены от работы на две недели — столько продлится работа комиссий. «URA.RU» удалось дозвониться до главврача горбольницы № 1 Олега Николаева. Но он отказался от разговора, сообщив, что «все общение будет через его пресс-секретаря».

Ранее «URA.RU» писало, что кризис в тагильских больницах наступил после массового увольнения хирургов в Демидовской больнице. А позже написали заявления об увольнении и все хирурги ГКБ № 1. На сегодняшний день хирурги первой больницы забрали заявления об увольнении, поверив обещанию губернатора Евгения Куйвашева разобраться в ситуации.

Елена Прямоносова замеситтель министра здравоохранения Свердловская область
Елена Прямоносова начала финансовую проверку ГКБ № 1
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

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