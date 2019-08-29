Проверять больницы Нижнего Тагила прибыли сразу три комиссии медиков и силовиков

После массового увольнения хирургов в Нижний Тагил приехала комиссия министерства здравоохранения РФ из Москвы, передает корреспондент «URA.RU». Она будет работать параллельно с комиссиями свердловского минздрава и прокуратуры.
«Все работают, пока ничего не можем сказать. Мы изучаем документы. Что-либо говорить рано: сейчас мы видим одни документы, через полчаса видим другое», — заявила «URA.RU» Елена Прямоносова, начальник отдела финансового планирования и перспективного экономического развития министерства здравоохранения Свердловской области, которая участвует в финансовой проверке тагильских больниц.
Главные врачи ЦГБ № 1 Олег Николаев и Демидовской больницы Сергей Овсянников отстранены от работы на две недели — столько продлится работа комиссий. «URA.RU» удалось дозвониться до главврача горбольницы № 1 Олега Николаева. Но он отказался от разговора, сообщив, что «все общение будет через его пресс-секретаря».
Ранее «URA.RU» писало, что кризис в тагильских больницах наступил после массового увольнения хирургов в Демидовской больнице. А позже написали заявления об увольнении и все хирурги ГКБ № 1. На сегодняшний день хирурги первой больницы забрали заявления об увольнении, поверив обещанию губернатора Евгения Куйвашева разобраться в ситуации.