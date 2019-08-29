Минздрав призвали провести комплексную проверку на Урале после массового увольнения врачей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал Минздрав провести комплексную проверку в Свердловской области после истории с массовым увольнением врачей в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Я направил соответствующее обращение главе Министерства здравоохранения Веронике Скворцовой», — отмечает Нилов. По его словам, «необходимо не дожидаться новых кадровых инцидентов в больницах региона».
Нилов считает, что в медицинской сфере есть проблемы и к ним «давно пора повернуться лицом». «Необходимо нейтрализовать любые риски и угрозы, не позволить завалить реализацию нацпроекта», — говорит депутат, отмечая, что прокурорские проверки доказывают, что жалобы медиков являются обоснованными.
Ранее «URA.RU» сообщало, что кризис в нижнетагильских больницах наступил после массового увольнения хирургов в Демидовской больнице. Затем заявления об увольнении написали все хирурги ГКБ № 1, однако позже заявления они их забрали, поверив обещанию губернатора региона Евгения Куйвашева разобраться в ситуации. По словам депутата Госдумы, эта ситуация — «не признак скорого решения проблемы, а личная позиция врачей».