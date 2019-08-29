Гаражи пермяков сносит тяжелая техника Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тяжелая техника уничтожает гаражные боксы в центре Перми на месте, где власти по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова планируют развить культурный кластер и построить будущий театр оперы и балета. Об этом сообщили «URA.RU» владельцы гаражей. Они пояснили, что компенсацию за уничтоженное имущество им никто не предложил.

«Сейчас разрушают первый ряд гаражей, вот-вот доберутся до моего бокса, который я приобрел еще в 2007 году. Повесили уведомления о сносе и все. А там земля была в бессрочной аренде у кооператива», — пояснил «URA.RU» собственник гаража Сергей Кундиус. То же самое говорят и другие собственники гаражей.

Люди, по словам собеседника агентства, уже вызывали полицию, но все ограничивается только приемом заявлений. При этом владельцы сообщают, что готовы освободить землю для развития культурного кластера региона, если им выплатят компенсацию. По разным оценкам, стоимость одного гаражного бокса составляет 200-300 тысяч рублей.

В пресс-службе мэрии сообщили, что курирует снос Управление капитального строительства Пермского края (учреждение министерства строительства). В пресс-службе министерства «URA.RU» пообещали позднее предоставить информацию о том, кто и на каком основании сносит гаражные боксы.

На месте будущего имиджевого проекта региона ранее сгорел гаражный бокс. Также пермяки написали губернатору Решетникову открытое письмо, где просят провести все работы в рамках закона.

Собственники считают, что стену гаражного бокса повредили намеренно Фото: читатель «URA.RU»