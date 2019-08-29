Осужденному главному железнодорожнику Зауралья нашли замену

Льва Высоковского (слева) курганским железнодорожникам представил Анатолий Храмцов Фото: Вячеслав Аванесов

Заместителем начальника Южно-Уральской железной дороги (по территориальному управлению) в Курганском регионе назначен Лев Высоковский. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Его предшественник Сергей Домосканов осужден за превышение должностных полномочий.

«Высоковского сегодня представили коллективу в Кургане», — сообщила агентству начальник отдела по работе со СМИ ЮУЖД Наталья Драгомирецкая. Ранее Высоковский работал начальником дирекции аварийно-восстановительных средств Южно-Уральской железной дороги. Нового руководителя зауральским железнодорожникам представлял начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Домосканова признали виновным в растратах бензина во время незаконного использования служебного автомобиля для частных поездок в другие регионы, а также в неправомерном привлечении подчиненных и служебной техники для обустройства дома своей матери. Суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч рублей. Домосканов полностью признал свою вину и до судебного заседания возместил ущерб РЖД, оцененный в 350 тысяч рублей. Сейчас он работает начальником отдела в вагонном депо.