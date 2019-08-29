Повреждения не столь обширны (архив) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Тюмени в жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошел в микрорайоне «Звездный городок», на улица Тимофея Чаркова, 81. Пострадал балкон квартиры, расположенной на девятом этаже 19-этажного дома, сообщили «URA.RU» в региональном МЧС.

«Вызов поступил в 15:46 от очевидца. Пожарное подразделение прибыло на место происшествия в 15.55», — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Как установили спасатели, на балконе произошел хлопок газовоздушной смеси при утеплении балкона монтажной пеной, возгорания не было. В результате были повреждены стекла в квартире и на балконе, также деформировалась кирпичная кладка наружного ограждения балкона. На данный момент сотрудники МЧС разбирают кирпичное ограждение балкона.

«Во время происшествия пострадал один человек, он госпитализирован в ОКБ №1», — сообщили в пресс-службе скорой помощи Тюменской области.

«Комментариев по данной ситуации пока не будет, поскольку сейчас проходят различные работы и выясняется причина. По факту дом давно введен в эксплуатацию, мы сейчас обязательств, кроме гарантийных, по этому дому не несем», — прокомментировали в пресс-службе компании «Страна Девелопмент», построившей этот дом. На вопрос, присутствует ли железная арматура в кладке внешнего ограждения балкона, представитель застройщика ответить затруднился.

Видео: Никита Латыпов, VK