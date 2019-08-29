Лолита во время репетиции песни «Городок» вспомнила малую родину Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

На репетиции вокального конкурса «Новая волна» в Сочи Лолита Милявская разрыдалась во время исполнения песни «Городок». Такую неожиданную реакцию вызвали слова припева: «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок».

Позже Лолита призналась, что песня заставила ее вспомнить о родной Украине, передает телеканал 360. Киевские власти запретили ей въезжать в страну еще в 2017 году.

В этом году участники музыкального конкурса исполняли песни из репертуара Анжелики Варум, которая в мае отметила свой 50-летний юбилей. Песня «Городок», звучавшая в одноименной юмористической передаче, стала одним из главных хитов артистки. Именно этот трек и достался Лолите на «Новой волне».