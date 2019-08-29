Тагильской думой будет руководить адвокат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Партия «Единая Россия» определилась со своим кандидатом на должность председателя думы Нижнего Тагила. Участвовать в выборах спикера будет депутат и адвокат Вадим Раудштейн. Его кандидатуру однопартийцы одобрили 29 августа голосованием по принципу простого большинства (99 — за, 20 — против) на конференции местного отделения ЕР. Техническим кандидатом (у которого выиграл фаворит) в этой процедуре стал Николай Атаманкин.

«Кандидатуру Вадима Анатольевича изначально одобрили блоки УВЗ и НТМК. В его пользу высказались губернатор [Свердловской области Евгений Куйвашев] и [секретарь регионального отделения ЕР Виктор] Шептий. Поэтому особых вопросов при выдвижении его кандидатуры не возникло», — объяснил инсайдер в партии.

Собеседник агентства не сомневается, что Раудштейн — будущий председатель думы Нижнего Тагила. Тем более, что «единороссы», определившиеся сегодня со своим кандидатом, составляют большинство в гордуме и, уверены наблюдатели, будут соблюдать партийную дисциплину.

Выборы председателя состоятся 30 августа — для этого депутаты соберутся на внеочередном заседании. Прежний спикер Алексей Пырин, избранный в сентябре 2017 года, написал заявление об отставке по собственному желанию. На вопрос, готова ли администрация Нижнего Тагила работать с новым спикером глава города Владислав Пинаев призвал «не торопить события и дождаться результатов голосования думы».