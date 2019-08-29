Экс-командир тюменского ОМОН, обвиняемый в избиении бойца, переложил вину на его родню

Экс-омоновца Владимира Бутру обвиняют в организации незаконного спарринга Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-командир подразделения тюменского ОМОН Владимир Бутра, которого обвиняют в избиении своего бойца Ивана Голинея, переложил вину на родителей потерпевшего. С таким заявлением он выступил 29 августа в Ленинском районном суде Тюмени, рассказала «URA.RU» мать избитого Наталья Голиней. В результате травм молодой человек стал инвалидом первой группы.

«По версии Бутры, у Ивана были плохие отношения с отчимом. В день трагедии он якобы заметил у моего сына кровоподтек на губе, а вечером Ване стало плохо на тренировке. Свою вину он отрицает», — сообщила мать Голинея. При этом, на вопрос прокурора, как Иван мог прийти на службу со сломанным копчиком (что подтвердила экспертиза), Бутра не нашел ответа.

Ранее агентство писало, что, по версии обвинения, в 2014 году командир отделения Бутра вызвал Ивана Голинея на бой, который являлся своеобразным «посвящением» в бойцы ОМОН. В тот день у Ивана была лишь вторая рабочая смена. В результате молодой человек получил тяжелые травмы.

Бывший командир, которому грозит до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий, не согласен с обвинением. Он уверяет, что Голиней оговаривает его, ничего не помня из-за болезни. На одном из заседаний пострадавший в лицо обвинил экс-командира в избиении. Следующее заседание по делу состоится 2 сентября.