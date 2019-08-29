РПЦ: дело против лидера религиозных активистов в Екатеринбурге стало неожиданностью для верующих

Митрополит Кирилл приехал в суд, где решают судьбу Оксаны Ивановой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

В Орджоникидзевский суд Екатеринбурга, куда доставили лидера православных активистов Оксану Иванову, приехал митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл. Он не хотел бы, чтобы в отношении Ивановой «совершилась какая-то несправедливость», сообщила «URA.RU» пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Тамбова отметила, что дело в отношении Оксаны Ивановой стало неожиданностью для православной общественности. «Оксана — добрый православный человек, мама шестерых детей. Непонятно, почему в отношении ее предприняты такие меры. Митрополит Кирилл там, потому что очень не хотелось бы, чтобы совершилась какая-то несправедливость по отношению к многодетной матери», — сказала пресс-секретарь епархии. Она добавила, что Иванова на своей странице в Facebook обратилась за юридической помощью, поэтому в суде также находится и советник митрополита по юридическим вопросам иерей Виктор Явич.

Полиция задержала Иванову из-за жалоб на акцию протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Во время акции один из ее участников угрожал создателям граффити.