Хозяйка турфирмы пропала с деньгами тюменцев

Туристов могли обмануть на миллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени директор турагентства «Любава» пропала вместе миллионом рублей — именно в эту сумму оценивается стоимость путевок обманутых компанией туристов. Об этом «URA.RU» рассказала президент тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

«Известно более десяти случаев обмана туристов фирмой „Любава“. У каждого из них путевка была рассчитана на два — четыре человека, сумма — от 100 до 200 тысяч рублей. Точное количество пострадавших пока не известно, поскольку с каждым днем их появляется все больше», — сказала Матиевская.

О том, что директор «Любавы» пропала вместе с деньгами и рабочим ноутбуком, туристы узнали, обратившись к менеджерам или в офис туроператора за документами. Большинство собиралось отдыхать в Турции и на Кипре.

«Директор не выходит на контакт. Сейчас она может сесть за стол переговоров с обманутыми туристами и вернуть деньги. В ином случае ей не избежать судебных тяжб», — отметила Матиевская. Пострадавшим предлагают обратиться за помощью в областной союз туриндустрии, чтобы правильно оформить документы для обращения в полицию.

«Заявления в полицию от пострадавших поступают, проводится проверка. По ее результатам будет определяться дальнейшее развитие событий», — рассказали в пресс-службе региональной полиции. В «Любаве» не ответили на звонки.