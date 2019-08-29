Стало известно, куда могли пропасть органы умершей в Турции 16-летней россиянки

Доктора действовали законно, объяснили в посольстве РФ в Турции Фото: Pixabay

Внутренние органы погибшей в Турции 16-летней россиянки изъяли для проведения экспертизы, заявила пресс-секретарь посольства РФ в стране Ирина Касимова. Ранее отец девушки сказал, что дочь «вернулась домой не в полном сборе», заявив, что девочку могли убить ради трансплантации.

«Результаты судебно-медицинской экспертизы будут представлены следственным органам после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях. Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов», — сказала Касимова журналистам telegram-канала «Подъем».

Сообщалось, что в июле жительница Красноярска во время отдыха в Турции пожаловалась на боль в животе. Родители отвезли ее в больницу, где был поставлен диагноз «острый аппендицит», но врачи проводили лечение грелкой и капельницами. Через несколько часов девушка скончалась. Официальная причина смерти — перитонит. В турецкой клинике пояснили, что девушку доставили в крайне тяжелом состоянии и спасти ее было невозможно, передает RT.

Сейчас СУ СК России по Красноярскому краю проводит проверку, в ходе которой будет исследовано тело покойной. Результаты экспертизы обнародуют в сентябре.