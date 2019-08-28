В Турции умерла 16-летняя россиянка. Родители заявили о пропаже внутренних органов

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Клипарт depositphotos.com, пациент, больной, капельница, больница
Девушке ставили капельницы, когда был поставлен диагноз «острый аппендицит»Фото: depositphotos.com

В Турции через несколько часов после постановки диагноза «острый аппендицит» умерла 16-летняя жительница Красноярска. Родители девочки, которые приехали с ней в Турцию на машине, заявили, что на родину дочь могла вернуться без некоторых внутренних органов.

«Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявил отец погибшей региональному телеканалу ТВК.

Инцидент произошел в июле. Родители рассказали, что боль в животе началась у ребенка на девятый день путешествия. Девочку доставили в частную клинику «Сиедра» в полдень, однако потом ее перенаправили в другую клинику, где и поставили диагноз, но проводили лечение грелкой и капельницами. В результате у девушки остановилось сердце, после чего она сказала маме, что ничего не слышит, и вскоре скончалась.

Врачи выдали родителям только справку о смерти, в которой говорится, что россиянка умерла от перитонита. Российское посольство в Анталье лишь продиктовало семье телефон местной ритуальной службы.

По заявлению родителей СУ СК России по Красноярскому краю проведет вскрытие, результаты которого станут известны в сентябре. Сибиряки намерены добиваться справедливости через ЕСПЧ, если выяснится, что ребенка действительно использовали для незаконной пересадки органов.

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