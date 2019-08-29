Выборы в Прикамье пущены на самотек из-за кадровой политики губернатора

Губернатору Максиму Решетникову советуют обзавестись политическим вице-губернатором Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Избирательные кампании в Пермском крае никто централизованно не контролирует, сообщил «URA.RU» источник, близкий к краевой администрации. Он пояснил, что у главы Пермского края нет политического вице-губернатора, который бы следил за ситуацией.

«Последним человеком, который действительно курировал выборы и координировал кампании в регионе, был Сергей Неганов. Он возглавлял департамент внутренней политики с 2006 по 2015 год. Сейчас такого человека просто нет», — пояснил инсайдер. Он утверждает, что все избирательные кампании на территориях проходят автономно. В администрации губернатора лишь собирают информацию, но на ситуацию никак не влияют.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что региону для контроля за избирательными кампаниями нужен отдельный человек. «Ни избирком, ни какие-то внешние институты, которые, как считается, в Перми этим занимаются, подменяя собой должность [политического] вице-губернатора, не могут оперативно реагировать на повестку», — говорит Гращенков.

В свою очередь, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Николай Иванов считает, что выдвинутые обвинения безосновательны. «Есть же [директор департамента внутренней политики Леонид] Политов, [замруководителя администрации губернатора Дмитрий] Пучко. Там есть кураторы территорий в департаменте, обычно они этим занимаются», — заключает Иванов.