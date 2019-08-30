29 августа 2019
28 августа 2019

В Курганском правительстве отреагировали на слухи об изменении графика работы

© Служба новостей «URA.RU»
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График работы чиновников не изменитсяФото: pixabay

В Курганском правительстве не будут менять график работы чиновников. Такой ответ на запрос был получен «URA.RU» от пресс-службы губернатора.

«Действует регламент работы правительства Курганской области, изменение режима работы не планируется», — говорится в сообщении.

В то же время источники из числа сотрудников правительства уверены, что изменения рассматривались, но от них решили отказаться из-за негативной реакции работников. Несколько чиновников в личной беседе даже поблагодарили корреспондента «URA.RU» за освещение вопроса.

Ранее агентство сообщало, что рассматривали два варианта изменения графика работы правительства. Один из них предполагал работу в субботу. График работы зауральского правительства уже менялся в феврале 2019 года, тогда начало рабочего дня перенесли с 8:00 на 9:00, это понравилось не всем работникам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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