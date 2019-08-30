Жители Прикамья пожаловались Путину на закрытие школ

Краснокамцы просят президента вмешаться в ситуацию с оптимизацией школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители города Краснокамск (Пермский край) написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они выступили против реорганизации городских школ №1 и №8.

«Считаем, что наши права, гарантированные Конституцией и законом „Об образовании“, ущемляются исполнительной властью Краснокамска», — говорится в письме, которое подписали более 700 человек (документ есть в распоряжении «URA.RU»).

Одна из жительниц города Татьяна Холодницкая рассказала агентству, что мэрия намерена объединить десять школ Краснокамска, но приостановила процесс до конца года. Получить комментарий специалиста из администрации города не удалось — его не оказалось на месте.

Родители учащихся других школ — №3 и №4 — Краснокамска уже выступали против объединения школ. Порядка 20 человек вместе с детьми медленно переходили через дорогу от одной школы к другой, чтобы привлечь внимание к проблеме. После акции двух ее участников оштрафовали на десять тысяч рублей («вовлечение несовершеннолетнего в участии в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании» (ч 6.1 ст 20.2 КоАП)). Родители заявили, что просто учили детей переходить дорогу.