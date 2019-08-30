29 августа 2019
28 августа 2019

В ХМАО пастырю «Свидетелей Иеговы» отменили домашний арест. Но это может сыграть с ним злую шутку

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, решетка, суд, судебный процесс
Андрей Сазонов до конца следствия будет находиться на свободеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре отпустили из-под домашнего ареста бывшего топ-менеджера компании «Урайтеплоэнергия» Андрея Сазонова, который является пастором запрещенной в России экстремистской организации «Свидетелей Иеговы». Но это может сыграть с ним злую шутку, сообщил «URA.RU» источник в силовых структурах.

«Нет смысла держать его под домашним арестом, так как в таком случае один день приравнивается к полутора, и в случае приговора он будет меньше находиться в тюрьме. Поэтому и отпустили под подписку о невыезде», — считает собеседник агентства.

Информация о замене домашнего ареста Сазонова на запрет определенных действия появилась на сайте «Свидетелей Иеговы» в России. «Теперь верующему запрещено общаться с „людьми, имеющими отношение к уголовному делу“, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться Интернетом», — говорится на сайте «Свидетелей Иеговы» в России. Там также сообщается, что в общей сложности Сазонов провел 20 дней в СИЗО и 178 дней по домашним арестом.

Уголовное дело урайского пастыря продолжается расследоваться. Оперативно узнать, когда обвинительное заключение будет передано в суд в пресс-службе следственного комитета ХМАО корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Ранее агентство писало, что в Урае силовиками была задержана группа сектантов. Главным фигурантом этого уголовного дела стал Сазонов, которому предъявлено обвинение по двум частям статьи 282 УК РФ.

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