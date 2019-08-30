Роструд напомнил о последнем рабочем дне в этом году

Накануне праздника россияне будут работать
В Министерстве труда РФ рассказали, что последним рабочим днем в текущем году станет 31 декабря 2019 года. Последний день придется на вторник.
«Жители России будут отдыхать с 1 по 8 января», — уточняет агентство Nation News со ссылкой на ведомство. В предыдущие новогодние каникулы россияне отдыхали 10 дней.
Ранее Министерство Труда предупреждало, что в понедельник, 30 декабря, россияне будут трудиться полный рабочий день, а 31 декабря — будет сокращенным. Также в Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Граждане РФ смогут отдыхать три выходных подряд, уточняет RT.