Подарком для Гули стала откровенная фотосессия Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Азербайджанская певица Афаг Аслан, которую считают подругой криминального авторитет Надира Салифова (Гули), выложила в социальной сети откровенную фотосессию.

Подписчики артистки привыкли к публикациям ее полуобнаженного тела. Однако в этот раз у Аслан был повод — день рождения Гули, которому исполнилось 47 лет.

Ранее на Украине сорвали встречу авторитетов по случаю дня рождения вора Гули. Полицейские арестовали 19 человек, однако был ли среди них именинник, не сообщалось.

Салифов — азербайджанский криминальный авторитет. На сегодняшний день он один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Гули имеет обширные интересы в России (в том числе в Екатеринбурге и Челябинске), несмотря на то, что объявлен отечественными силовиками в международный розыск.