На Украине 28 августа полиция сорвала встречу криминальных авторитетов по случаю дня рождения вора Надира Салифова (Гули), сообщили правоохранители в Хмельницкой области.
«В ходе принятых мер 19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщают полицейские.
Отмечается, что целью сбора авторитетов из разных регионов Украины на базе отдыха было празднование 47-летия Салифова и проведение интернет-конференции для согласования дальнейших действий. Был ли на празднике Гули, не уточняется. Ранее в Instagram он опубликовал снимок из ресторана, не похожего на место, где задержали украинских авторитетов.
Салифов — азербайджанский криминальный авторитет. На сегодняшний день он один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Гули имеет обширные интересы в России (в том числе в Екатеринбурге и Челябинске) несмотря на то, что объявлен отечественными силовиками в международный розыск.