29 августа 2019

На Украине сорвали встречу авторитетов по случаю дня рождения вора Гули. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. pixabay.com, татуировки, вор в законе, рука
Авторитетам не дали отпраздновать день рождения товарищаФото: pixabay/Pixabay License
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

На Украине 28 августа полиция сорвала встречу криминальных авторитетов по случаю дня рождения вора Надира Салифова (Гули), сообщили правоохранители в Хмельницкой области.

«В ходе принятых мер 19 человек доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории государства и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщают полицейские.

Отмечается, что целью сбора авторитетов из разных регионов Украины на базе отдыха было празднование 47-летия Салифова и проведение интернет-конференции для согласования дальнейших действий. Был ли на празднике Гули, не уточняется. Ранее в Instagram он опубликовал снимок из ресторана, не похожего на место, где задержали украинских авторитетов.

Салифов — азербайджанский криминальный авторитет. На сегодняшний день он один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Гули имеет обширные интересы в России (в том числе в Екатеринбурге и Челябинске) несмотря на то, что объявлен отечественными силовиками в международный розыск.

Фото: официальный сайт национальной полиции Украины npu.gov.ua
Фото: официальный сайт национальной полиции Украины npu.gov.ua

Расскажите о новости друзьям
Происшествия
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...